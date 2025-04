Erdő Péter a béke és a feltámadás ünnepén mézeskalácsot osztott a Bazilikánál +videó

Ferenc pápa szerint mindenhol találkozunk a kálváriával

Húsvéti Szent Háromnap kiemelkedő ünnepét, a vigília szertartást szombat este fél nyolckor tartották. A hagyományos, nagypéntek utáni pápai meditációt felolvassák. Ferenc pápa elmélkedésében kiemelte: a húsvéti vigília arra emlékeztet, hogy a feltámadás fénye lépésről lépésre világítja meg az utat, zaj nélkül tör be a történelem sötétségébe, diszkréten világít a szívünkbe. Jézus keresztútjával ma is naponta szembesülünk, de világunkat az egoizmus, a közöny és a számítás uralja.

– A kálvária útjával mostani utcáinkon is szembesülünk minden nap – hangoztatta az egyházfő a bevezetőben. Úgy vélte, a mai világban minden számítás szerint történik, és az emberek rabjai saját szerepüknek, amelyből nem akarnak kilépni, mivel terhes számukra az irányváltás.