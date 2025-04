Bakancsban a cél felé, hatszáz katona futott Tatán

– Tehát nekünk ez egy kiemelten fontos rendezvény. Nem csak azért, mert mi szerveztük meg, ami rendkívül megtisztelő, hanem azért is, mert ez hozzájárulhat ahhoz, hogy terveink szerint idén harmadik alkalommal is megszerezzük az összetett első helyet – szögezte le az ezredes. A versenynek otthont adó Cseke-tó környéke nemcsak festői, hanem kiválóan alkalmas is a terepfutásra, ami a mezei bajnokság egyik legfontosabb eleme. A kiváló adottságokért a dandár külön köszönetet mondott Tatának.

– Nagy örömünkre szolgál, hogy megkaptuk a várostól a rendezvényre ezt a kiemelten impozáns helyszínt. Azt gondolom, hogy emeli a rendezvényünk színvonalát – tette hozzá.