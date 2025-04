Fotókon az újabb tatai filmforgatás: vízibiciklik lepték el az Öreg-tavat

Újabb filmforgatás Tatán

A különleges díszletek és kellékek már messziről felkeltették a járókelők figyelmét. Sokan megálltak, hogy egy pillantást vessenek a filmes nyüzsgésre. A Kemma.hu is ellátogatott a forgatásra. Mint megtudtuk egy országos telekommunikációs cég megbízásából forogtak a kamerák. Az elkészült reklámot pedig hamarosan visszaláthatjuk a képernyőn is. A tatai Öreg-tó partja nem először szolgál filmes helyszínként: többek között a Witcher (Vaják) sorozat egyik jelenetét is a tóparton, a Tatai várnál forgatták.