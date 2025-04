Teknősvadászaton jártunk a Csónakázó-tónál + galéria, videó

Teknősvadászatra indultunk a tatabányai Csónakázó-tóhoz. A kalandhoz természetesen szakértő segítségét is kértük: Petrovics Milán már több különleges páncélost is kiszedett a tóból, és idén tavasszal hivatalosan is ő lett a város „teknősvadásza”. A cél pedig nem kevesebb volt, mint megtisztítani a tavat az invazív teknősfajoktól.

Teknősvadászatra indultunk Petrovics Milán vezetésével. A cél: megtisztítani a Csónakázó tavat az invazív fajoktól

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A különleges túrára elkísért bennünket a hatéves fiam is – aki egy cseppet sem félt. Sőt! Alig bírtam visszatartani, hogy ne gázoljon be a vízbe egy-egy teknősért. Komolyan vette a küldetést, és azonnal összebarátkozott Milánnal. Két óra múlva pedig már egyértelmű volt: ő Milán legnagyobb rajongója lett. És ezzel nem volt egyedül.

Teknősvadászat nézőkkel

Séta közben többen is megállítottak bennünket, amikor meglátták a hálót. Volt, aki csak fotózkodni szeretett volna a különleges páncélosokkal, mások meg is akarták simogatni a kis jövevényeket. Milán mindenkinek nagy türelemmel és lelkesen mesélt róluk – arról is, hogyan lehet megkülönböztetni az őshonos fajt az invazívtól, és miért veszélyes, ha valaki otthoni kedvencként elenged egy teknőst a természetbe. Akadt, aki már messziről felismerte: