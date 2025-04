Mázli, a menhely legpechesebb kutyusa végleges otthont keres + galéria, videó

Keressük Mázli igaz otthonát

Most itt tartunk: Mázli most másfél éves, ivartalanított kan – egy tömzsi testbe zárt hatalmas szív. Imádja az embereket, a gyerekeket, és a kutyákat is, ha azok bírják a lendületét. Nem domináns, csak éppen túlteng benne az életöröm.

A legideálisabb számára egy olyan otthon lenne, ahol egy hozzá hasonló, közepes méretű kutyapajtás várja, akivel fokozatosan összeszokva igazi játszótársakká válhatnának. Mázli nem adta fel. Minden egyes csalódás után ugyanazzal az édes pofival, nyitott szívvel várja, hogy valaki végre örökre hazavigye. Lehet, hogy eddig nem volt szerencséje – de talán most te lehetsz az ő igazi mázlija.