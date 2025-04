Jön az újabb filmforgatás a megyében, egy teljes utat zárnak le

A közelmúltban számoltunk be arról, hogy filmet forgatnak Tatán, az Öreg-tó partján, ahol színes vízibiciklik lepték el víztükröt. Most újabb filmforgatás van a láthatáron, ezúttal nem Tatán. Azonban ez a művelet az autós forgalmat is jelentősen befolyásolni fogja, ugyanis egy utat teljes szélességben zárnak le órákra.

Újabb filmforgatásra készülnek a megyében

Forrás: Facebook/Szomor község

Filmforgatás teljes útzárral

Szomor község számolt be arról közösségi oldalán, hogy május 3-án, szombaton 6 és 14 óra között filmforgatás miatt útlezárásra kell készülni a Somodorpuszta és Máriahalom közötti útszakaszon. Kérik, hogy az említett időszakban ennek figyelembevételével tervezzék meg útjukat az autósok. A szervezők a csatolt fotókon csillaggal jelezték a tervezett lezárási pontokat és a forgatási helyszínt.