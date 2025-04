Filmforgatás miatt lezárják az Öreg-tó egy részét

Ismét idevonzotta a filmeseket a város különleges hangulata, romantikus tájai és egyedülálló látványvilága. Tata közösségi oldalán számoltak be arról, hogy újra filmforgatás lesz a városban.

A filmforgatás miatt főként az Építők parkjában és a tóparti sétányon számíthatunk pár perces lezárásokra

Fotó: Facebook/Tata Város

Most egy reklámfilm kedvéért állnak fel a kamerák, a felvételek pedig az Öreg-tó partján zajlanak.

Lezárások a filmforgatás miatt

A stáb április 23-án, szerdán érkezik, és az érintett területeken – főként az Építők parkjában és a tóparti sétányon – rövid ideig tartó, 3-5 perces lezárásokkal lehet számolni. A forgatás nem zavarja majd hosszú időre a séta szerelmeseit, viszont újabb lehetőséget ad arra, hogy a város szépsége a képernyőn is visszaköszönjön. A stáb tájékoztatása szerint, ha rossz idő lesz, a forgatás április 24-én zajlik majd.

A forgatási helyszíneket térképen is kijelölték: technikai zónák és rövid felvételi szakaszok váltják egymást a part mentén, így minden látogató könnyen ki tudja kerülni az éppen aktuális munkaterületet.

Tatára költözött Hollywood

Tata neve nem ismeretlen a filmes világban: a város már több produkcióban is feltűnt. 2023-ban a Kossuth tér francia kisvárossá változott egy film kedvéért, amikor a térre francia zászlókat és kávéházi teraszokat telepítettek.

2019-ben pedig a Netflix nagyszabású fantasy sorozata, a The Witcher (Vaják) forgott a tatai várnál és a Szelim-barlang környékén. Utóbbinál füsttel és sárkányokkal teli jeleneteket rögzítettek.

2025 februárjától pedig már nézhető a Tatán forgatott hollywoodi film, az Ölj meg, ha tudsz! (The Killer's Game), amelynek egyes jeleneteit a tatai vár udvarán vették fel. A film főszereplője Dave Bautista, a Marvel-filmekből ismert színész, aki mellett Ben Kingsley is feltűnik a produkcióban. ​

Ezek a forgatások nemcsak a város hírnevét öregbítik, hanem gazdasági és turisztikai szempontból is előnyösek. A helyi szolgáltatók, szállásadók és vendéglátóhelyek is profitálhatnak a filmes produkciókból, és a város szépségeit a világ számos pontján megismerhetik a nézők.​ Bár az áprilisi forgatás néhány percnyi türelmet kér a tóparti sétálóktól, a jutalom nem más, mint hogy ismét messzire vihetik Tata hírét. Egy olyan városét, ami a valóságban is olyan szép, mint a képernyőn.