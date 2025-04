Halálos fertőzés terjed a kutyák és emberek között

Magyarországon is egyre többször szóba kerül a veszélyes fertőzés, amit galandféreg okoz, és amely állatról emberre is terjedhet. Az echinococcosis zoonózis jellemzően az aranysakálok, rókák és kutyák közvetítésével fertőzhet, és a szakértők szerint a számok emelkedő tendenciát mutatnak. Bár a kutyatartók számára megnyugtató lehet, hogy a rendszeresen féregtelenített házi kedvencek ritkán jelentenek veszélyt, az állatról emberre terjedő fertőzés kockázata továbbra is fennáll.

A fertőzés emberekre is átterjedhet, és évekig lappanghat a szervezetben, amíg egyszer csak kész a baj

Hogy terjed a fertőzés?

Ahogy a Mandiner cikkében is olvasható, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Infektológiai Osztályának szakorvosa, dr. Kardics Kinga szerint az echinococcosis fertőzés valójában nem elhanyagolható veszély, főleg mivel a galandféreg petéi akár egy évig is életképesek maradnak a fertőzött állatok, például aranysakálok bélsarában.

Ezek a paraziták rendkívül könnyen bejuthatnak a kutya szervezetébe, ha a szabadban szimatolnak, vagy testükre tapad, majd lenyalják a petéket. Aztán pedig kezdődhet a baj: a kutya fertőzése a béltraktusban is kifejlődhet, onnan pedig könnyen átkerülhet az emberre is. Például elég, ha egy fertőzött kutya megnyalja a gazda kezét, aki ezután kézmosás nélkül eszik.

Az echinococcosis veszélye az emberre

Az echinococcosis fertőzés az emberben is komoly veszélyeket tartogat. A betegség során ciszták alakulnak ki a szervezet különböző részein – a májban, lépben, tüdőben, de akár az agyban vagy a csontokban is megjelenhetnek. Sokszor évekig nem okoz érzékelhető tüneteket, mivel ezek a ciszták lassan nőnek, ezért a fertőzés gyakran csak véletlenül derül ki, például egy más okból végzett képalkotó vizsgálat alkalmával. Ha azonban a ciszták megnőnek, a tünetek is durvulnak: hasi fájdalmak, sárgaság, köhögés, vagy akár véres köpet is felléphet.

A szakértők kiemelik: nem csak azoknak kell orvoshoz menniük, akiknél tünetek jelentkeznek, hanem azoknak is, akiknek kutyája echinococcosis miatt elhullott. A kezelés során a cisztákat lehetőség szerint műtéttel távolítják el, de gyógyszeres kezelésre is szükség lehet. A legfontosabb lépés mégis a megelőzés: rendszeres féregtelenítés, valamint a megfelelő állattartói higiéné betartása.