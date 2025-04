Megvan mi okozhatta Ferenc pápa halálát. És az is, hol lesz a végső nyughelye

Örök békére és nyugalomra lelt Ferenc pápa. A világ egyik legkedveltebb egyházfője húsvéthétfőn hajnalban hunyt el, és bár hosszú ideje küzdött egészségügyi problémákkal, távozása így is villámcsapásként érte a hívők millióit. A Vatikán néma csendbe burkolózott, amikor a szentatya halálhírét kihirdették. Már tudni vélik, hogy mi lehetett Ferenc pápa halálának oka.

Olasz sajtóértesülések szerint nem légzési nehézség volt Ferenc pápa halálának oka. A szentatya arról is rendelkezett, hogy hol helyezzék nyugalomra

Forrás: rome.info

A Bors a római Gemelli klinika orvosaira hivatkozva arról számolt be, hogy most már szinte biztos: nem a légzési nehézség végzett a 88 éves egyházfővel.

Mindenkit meglepett Ferenc pápa halálának oka

Az olasz sajtó egybehangzóan állítja, hogy nem légzési nehézségek, hanem egy hirtelen agyi érkatasztrófa okozta, vagyis agyvérzés a halálát. Mindenki abban bízott, hogy még lesz ereje egy újabb feltámadásra – de ez már nem adatott meg neki. A tragikus hírt Kevin Farrell bíboros jelentette be a Szent Márta-házból, ahol Ferenc pápa az utolsó éveit töltötte. A halál hivatalos bejegyzése nem a szobájában, hanem a kápolnában történt, testét pedig már az első órákban koporsóba helyezték, ahogy azt az egyházi protokoll előírja.

Ferenc pápa végső nyughelye

Hívek és bíborosok most a ravatalozásra készülnek: várhatóan április 23-án szállítják át a pápa holttestét a bazilikába, ahol a világ minden tájáról érkezők róhatják le kegyeletüket. Ferenc pápa végakarata szerint a Santa Maria Maggiore-bazilikában nyugszik majd – nem a díszes sírhelyek között, hanem szerény körülmények között, ahogy azt mindig is kívánta.

Búcsúja is hozzá méltó volt: húsvétvasárnap, amikor már csak halkan tudott beszélni, így szólt a hívekhez: „Kellemes húsvéti ünnepeket.” Utolsó, szívszorító üzenetét már más olvasta fel helyette: „Szeretném, ha visszatérne a remény, hogy lehetséges a béke.”