Erdő Péter lehet Ferenc pápa utódja?

Ferenc pápa húsvéthétfőn, hosszú betegeskedés után elhunyt. A katolikus egyház vezetése így új egyházfő választása elé néz – a lehetséges utódok között egy magyar név is felmerült.

Az egész világot megrázta Ferenc pápa halála

Fotó: Franco Origlia / Forrás: Getty Images

Magyar bíboros ülhet Ferenc pápa helyére?

Ahogy az a borsonline.hu odalán is olvasható, Erdő Pétert említik az egyik legesélyesebb jelöltként. A magyar bíboros a fogadóirodák listáján is előkelő helyen szerepel, és korábban már XVI. Benedek lemondásakor is szóba került, mint lehetséges pápa.

A cikk szerint életkora (még nincs 70), egyházvezetői tapasztalata, valamint az a képessége, hogy megszólítja a konzervatívokat, miközben nem taszítja el a progresszívabb gondolkodásúakat, mind mellette szólnak.

Erdő igyekszik minél jobban javítani a katolikusok és az ortodox egyházak kapcsolatát, ami azért fontos, mert a Vatikán számára ez fontosabb ökumenikus cél, mint a protestáns egyházakkal való egység

– írja egy olasz lap.

Az új pápát a 80 év alatti bíborosok választhatják meg, számuk jelenleg 137 fő. A titkos szavazás a Sixtus-kápolnában zajlik majd, a döntés akár néhány nap alatt megszülethet.