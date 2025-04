Botrány lett Ferenc pápa gyászszünetéből az Arsenal–PSG BL-elődöntőn

A Paris Saint-Germain saját otthonában verte meg az Arsenalt 1-0-ra a Bajnokok Ligája elődöntőjén. Ám a felháborodásra a szurkolók kegyeletsértése tett rá egy lapáttal a Ferenc pápa tiszteletére tartott gyászszünet alatt.

Nem elég, hogy az Arsenalt a saját otthonában verte meg ellenfele. A szurkolók is botrányosan viselkedtek a Ferenc pápa emlékére tartott gyászszünet alatt.

Ferenc pápa iránti tisztelet sem volt szent a szurkolóknak

A Premier League-et a világ legerősebb bajnokságának tartó angoloknak önmagában is nagy arculcsapás volt a franciák elleni vereség. De a kedd esti meccs másfajta indulatokat is szült Angliában, méghozzá amiatt, ami a Ferenc pápa tiszteletére tartott gyászszünet alatt történt a kezdő sípszó előtt,írta a magyarnemzet.hu.

A Daily Mail cikke szerint „az Arsenal szurkolóit azzal vádolják, hogy tiszteletlenek voltak a pápa iránt, miután megzavarták az egyperces néma csendet a PSG elleni mérkőzés előtt”.

A futball szerelmeseként is ismert pápa emléke előtt a halála utáni első BL-meccsen is le akarták róni a tiszteletüket a csapatok, az Arsenal játékosai például fekete karszalagot is húztak, a kezdés előtt pedig megjelent Ferenc pápa arcképe a kivetítőkön, és gyászszünetet rendelt el a játékvezető.

„Füttyök és néhány skandálás is hallható volt az Emirates Stadionban” – írja a Daily Mail, amely szerint Angliában nagy felháborodás kísérte az Arsenal-szurkolók vélt tiszteletlenségét a közösségi médiában. A lap ki is gyűjtött néhány véleményt, amelyek borzalmasnak írták le a neveletlenséget, ami a stadionban volt tapasztalható. A videó ezen a teljesen legális oldalon látható.