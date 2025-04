Újraéled a Fényes Tanösvény, elkészült a környezetbarát felújítás

Hogy mit keres tűz egy lápvidéken? A válasz egyszerű: tartósságot, biztonságot és természetközeli élményt. A Fényes Tanösvény ugyanis nemcsak Tatához, hanem a város szívéhez is közel áll – ezért idén is különleges módszerekkel újították fel a leginkább elhasználódott szakaszait.

Ősi Technológiával újulhatott meg a tatai Fényes Tanösvény pallósétánya

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A tataiak egyik legnagyobb kedvence, a Fényes Tanösvény idén is megújult, ráadásul nem is akárhogyan. Tata város közössége, a városvezetés és az üzemeltetésért felelős Tatai Városkapu Zrt. együttműködésének köszönhetően újabb elhasználódott szakaszok szépültek meg környezetbarát módszerekkel, profi szakmai háttérrel.

Ősi technológia a Fényes Tanösvényen

A felújítás során a természet megóvása minden szempontot megelőzött. A kivitelezők semmit sem bíztak a véletlenre: tapasztalt faipari szakemberek tanácsára például olyan különleges, ősi technológiát alkalmaznak a faanyag tartósságának biztosítására, amelyhez semmiféle vegyszert nem használnak. A trükk? A fa felületét egyszerűen megégetik. Ez a technika nemcsak természetes, hanem rendkívül hatékony is a korhadás elleni védekezésben.

A munka közben is maximálisan ügyelnek a környezetre és az ott élő állatokra. Hagyományos, zajos gépek helyett alacsony zajterhelésű akkumulátoros eszközökkel dolgoznak, a szegezést pedig csavarbehajtós megoldással váltották ki – így a természet csendje sem sérül.

– Az üzemelési időszak fontos tapasztalata volt, hogy a szorosan egymás mellé rögzített pallók nem tették lehetővé a csapadék gyors eltávozást és a kiszellőzést, ezáltal a járófelület korhadása intenzívebbé vált és a csúszásveszély miatt balesetveszélyes is volt a járófelület – magyarázta Vass János műszaki menedzser, aki elárulta, hogy ezeket a hibákat a pallók fektetése során rés kihagyásával küszöbölték ki, valamint a hossztartó gerendákat egy kereszttartó gerendával megemelték, így a pallósík alatti átszellőzés intenzívebbé vált. Hozzátette: a kereszttartó gerenda alkalmazása az ingoványos talajon az elsüllyedés mértékét is jelentősen csökkenti.

Továbbra is látogatható

A munkák alatt a tanösvény továbbra is látogatható, csak a legszükségesebb szakaszokat zárják le – azokat is úgy, hogy a lehető legkisebb hatással legyenek a látogatói élményre. A felújítás eddigi szakaszában több mint 30 méternyi pallósétány újult meg, és már munkába állt az új karbantartó is, aki a napi ellenőrzésekkel és kisebb javításokkal biztosítja a tanösvény zavartalan működését. A cél egyértelmű: hosszú távon is biztonságos, tartós és természetközeli élményt nyújtani mindazoknak, akik a város e különleges kincsében szeretnének elmerülni. A Tatai Fényes Tanösvény most is bizonyítja: lehet úgy fejleszteni, hogy közben tiszteletben tartjuk a természet ritmusát.