Szerelem, világbajnoki cím és motorfűrész – mindent a favágásnak köszönhet Bogi

Bogi a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy bár a favágás ma már az élete része, eredetileg kertépítő mérnöknek tanult, és csak később végezte el az erdész technikusi képzést. A motorfűrész-kezelői papírokat is megszerezte, hiszen a versenyeken is szigorú szabályok szerint kell dolgozni.

Cél az újabb vb-cím

Azóta, hogy belevágott ebbe a kemény, de csodálatos sportba, nemcsak versenyeken bizonyít, hanem otthon is ő az, akihez a család és a barátok először fordulnak, ha egy fa kivágásra vár, vagy a tűzifát kell feldarabolni.

– Most már mindenki engem keres, ha valami fát kell elintézni – mesélte nevetve. A császári regionális fordulón most az volt a cél, hogy a csapat továbbjusson az országos döntőbe. Azonban Boginak idén még nagyobb álma van. A favágólány egyénileg is újabb válogató versenyekre készül, hogy ismét bizonyítson – talán újabb világbajnoki babérokért! Egy biztos: ha valaki, Veres Bogi megmutatta, hogy a fűrész nemcsak férfias szerszám, hanem egy olyan eszköz is lehet, ami álmokat, szerelmet, családot és világsikert hoz az életbe.