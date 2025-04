Felháborító rózsarablás: elvitték a Haraszt-hegy virágait

Oroszlány békés zöldterületein nemrég még csak a tavasz bontogatta szirmait, de most egészen más okból kerültek fókuszba a közterületi ágyások: lopás történt – méghozzá nem is akármilyen! A Haraszt-hegy környékén több rózsatőnek is nyoma veszett, a gyanútlan virágok szó szerint gyökerestől tűntek el.

Oroszlányon rózsát loptak a Haraszt-hegyről

Forrás: Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt / Facebook.

Gyökerestől nyomuk veszett

A legmegdöbbentőbb, hogy a Haraszt-hegy rózsái közül többet jótékonysági gyűjtésből ültetettek. Az Oroszlány Barátainak Köre a Haraszt-hegyi piknikből befolyt összegből számtalan rózsát vásárolt és tavaly március végén elültette a virágokat a járda mentén.

Óvjuk Oroszlány növényzetét!

Oroszlánynak több mint 700.000 négyzetméternyi zöldterülete van. A virágok, növények, fák gondozásáról az OIH Zrt. csapata gondoskodik. A lelkiismeretes brigád azonban nem tud a nap 24 órájában felügyelni mindent. Így az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. arra kéri a város lakosait, hogy ügyeljenek a környezetükre és becsüljék meg egymás munkáját, és ne vigyük haza a közterületeken elültetett növényeket