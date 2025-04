Ezt minden végzősnek tudnia kell: itt vannak a 2025-ös érettségi időpontjai

Csupán néhány hét, és több száz végzős diák izgulhat majd a megoldólapok felett. Komárom-Esztergomban is megkezdődik az idei érettségi szezon.

Még három hetük van a diákoknak felkészülnie az érettségire

Fotó: Lehoczky Péter / Forrás: Mediaworks

Ha valaki az elmúlt hetekben arra lett volna figyelmes, hogy a kávézókban jegyzetelő fiatalok ülnek, a buszmegállókban történelmi évszámokat mormolnak, vagy egy padon ülve valaki hangosan elemzi az Aranyember erkölcsi dilemmáit, ne csodálkozzon: közeleg az érettségi.

Az érettségi startpisztolya május 5-én dördül el – magyar nyelv és irodalommal

A 2025-ös tavaszi érettségi szezon május 5-én indul , mégpedig a magyar írásbelikkel.

, mégpedig a magyar írásbelikkel. Ezt követi május 6-án a matematika

7-én a történelem

8-án az angol

9-én a német nyelvi vizsga.

A fő tárgyak után jönnek a kisebb létszámú tantárgyak – biológia, fizika, földrajz, filozófia, mozgóképkultúra és még sok más izgalmas (vagy rettegett) vizsganap.

És hogy miből is kell felkészülni az érettségire! Azt az Oktatási Hivatal honlapján megtalálhatjátok.

Szóbeli? Júniusban találkozunk!

A szóbelik emelt szinten június 3. és 11. között, középszinten pedig június 16. és július 2. között zajlanak majd – hogy pontosan melyik iskolában mikor, azt mindenki az intézményében tudhatja meg.

Az Oktatási Hivatal adatai szerint 2024-ben közel 113 ezren érettségiztek, az írásbeliket 1161 helyszínen tartották meg. Az országos átlag 3,81 lett, ami minimálisan elmarad a 2023-as 3,83-as eredménytől. Jó hír viszont, hogy az elégtelenek aránya csökkent – egy hajszálnyit, de ez is számít. Az idei diákok tehát optimistán vághatnak neki.

Érdekesség, hogy a tavalyi évben a legnagyobb előrelépés az idegennyelveknél történt: angolból és németből akár 14-15 százalékkal is jobb eredmények születtek. Lehet, hogy a YouTube-ozás és a sorozatnézés tényleg nem volt hiába?

Végszó a végzősöknek

Akár Tatán, akár Komáromban, Oroszlányban, Esztergomban vagy Dorogon izgul valaki, egy biztos: az érettségi nemcsak tudáspróba, hanem lelkiállóképességi verseny is. Kitartás, okos időbeosztás, és néha egy kis pihenés is segíthet. És ne feledjétek – az iskolapadból való kilépés nemcsak megmérettetés, hanem egy új, izgalmas életszakasz kezdete is.