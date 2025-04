Erdő Pétert a fogadóirodák is előkelő helyre sorolják

"Nyilván nem lehetett egy elbizakodott programbeszéd, azonban mégis csak valamiképpen fel kellett vázolni azokat a súlypontokat, amiket úgy gondoltam, hogy szükséges megosztani mindenkivel" – magyarázta.

XVI. Benedek pápa lemondása után is felmerült Erdő Péter neve

XVI. Benedek pápa 2013. februári lemondása után Erdő Péter neve is felmerült a lehetséges utódok között, mint az egyik legfiatalabb a 117 pápaválasztásra jogosult 80 évnél fiatalabb bíboros között.

Erdő Péter a szakértők szerint most is a legesélyesebbek között van, a lapok megemlítik azt is, hogy fogadóirodák is előkelő helyre sorolták.

Az origo.hu írásából az is kiderül, hogy a Newsweek cikkében a nemzetközi fogadóirodák segítségével sorra veszi a legnagyobb esélyeseket, kiemelve a magyar bíborost is. Erdő Pétert a lista negyedik helyére tette, 6:1-es odds-szal.