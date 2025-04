Megdöbbentő, mennyi lesz az eper idei ára

A szabadföldi eper szezonja általában májusban indul, de fóliasátor alatt már április végén is találkozhatunk érett szamócával. Évről évre előfordul, hogy sokan olcsó import gyümölcsöt, főleg spanyol, olasz vagy görög szamóca kapható magyar eperként. Ez nemcsak a vásárlókat károsítja meg, de a hazai termelőket is ellehetetleníti. A felismerés többféle módon történhet.

Bár még nem szabadföldi, hanem fóliasátorban nevelt eperszemeket lehet vásárolni a legtöbb helyen

Forrás: Shutterstock

Egyszerre több dolog is szemet szúrhat Tóth Kata szerint. A vértesszőlősi eperföld egyik tulajdonosa szerint például az is, hogy számlát kapunk-e a vásárlás után. Másodsorban, az őstermelői igazolvány bemutatása is jó módszer lehet, mivel csak a valódi termelők rendelkeznek ilyennel. Fontos továbbá az ár ellenőrzése is; például, a magyar eper általában drágább, mint az importált változat. Végül, a szezonális gyümölcs választása is segíthet a hamisítványok kiszűrésében. Amennyiben az epret nem szezonális időszakban árulják, nagy valószínűséggel importált termékről van szó. Tóth Kata arra is felhívta a figyelmet, hogy a hazai epret elsősorban az intenzív, édes íze miatt keresik a vásárlók, míg az import változatok gyakran vizesebb állagúak és kevésbé aromásak. Idén magyar eper biztos hogy lesz, nagy munkával ugyan, de sikerült megvédeni a termést a márciusi fagyoktól. Nem mindegy viszont, hogy milyen áron ehetjük a vármegye mézédes gyümölcsét.