5000 forint kilója, mégis viszik, mint a cukrot

Mint arról korábban beszámoltunk, elindult az eperszezon. Tatabányán az út menti árusoknál már 1500 és 2000 forint közötti áron vásárolhatunk az eperből. A szezon kezdetével a brutális árak is elkezdődtek az Alkotmány utcai Gyümölcsbányába, ahol az eper kilónkénti ára 3990 forint. A tatai piacon az ár pedig 3900 - 4800 forint. De nem csak finom eper kapható a piacon, már sok palántaárus is van kint. A Feol.hu szerint Fejér vármegyében is bőséges kínálattal és kiváló minőségű terméssel készültek a helyi termelők.

Elindult az eperszezon, de nem mindegy, hogy hol és mit vásárlunk

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

Mindenhol elindult az eperszezon

A 63-as főút mentén található, jól ismert árusítóhely vezetője, Buzsik Zsolt részletesen beszélt arról a Feol.hu-nak, hogy miért érdemes idén is a magyar epret választani. Bár a tavasz idén sem volt problémamentes – különösen a fagyok okoztak gondokat –, az eperültetvényeket szerencsére kevésbé sújtotta a hideg, mint például a barackosokat. Zsolt szerint a kiváló minőség titka a folyamatos odafigyelés, a sok munka és a termelők elhivatottsága.

A hazai eper tehát idén is esélyes arra, hogy a szezon slágerterméke legyen. Hogy miként ismerjük fel a valóban magyar epret, arról Tóth Kata, a vértesszőlősi eperföld egyik tulajdonosa osztott meg hasznos tanácsokat a Kemma.hu-nak.