Hivatalos: ezt a terméket tiltották be Magyarországon

Korábban még csak tervként írtunk róla, most már valóság: az Országgyűlés megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely értelmében tilos energiaitalt eladni 18 év alattiak számára. A döntést dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár jelentette be, hangsúlyozva, hogy a gyermekek egészsége mindennél fontosabb. Korábban már több szakértő és orvos is figyelmeztetett a koffein és taurin tartalmú ital fogyasztásának veszélyeire.

Az energiaital betiltása a 18 éven aluliak körében garantáltan ki fogja verni a biztosítékot a fiatalok között

Fotó: supermimicry / Forrás: Getty Images

Energiaital: tiltás a fiatalok védelmében

A VAOL beszámolója alapján a törvényjavaslatot az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának elnöke, dr. Hende Csaba terjesztette elő. A törvény szerint a gyermekek egészsége a társadalom jövőjének záloga, ezért kiemelt felelősségű döntés született az energiaital értékesítés kapcsán. Az indoklásban hangsúlyozták: az utóbbi években az energiaital-fogyasztás komoly mértékben terjedt el a fiatalok körében, és a szakértők szerint mindez súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat.

A magas koffein- és taurintartalom akár hirtelen szívhalált is okozhat a fiataloknál. Az energiaital mostanra szinte mindennapos üdítő lett az iskolások és a tinédzserek körében is. Az Országgyűlés most elfogadott törvényjavaslata szerint a jövőben tilos lesz tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére a kormány rendeletében meghatározott összetételű energiaitalt értékesíteni vagy kiszolgálni.

A szabályozás rövidesen életbe lép: a törvény kihirdetését követő 30. napon válik hatályossá, vagyis a boltoknak gyorsan alkalmazkodniuk kell az új szabályokhoz. Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár közösségi oldalán is kiemelte, hogy a lépés célja kizárólag a gyermekek egészsége, hiszen a felelőtlen energiaital-fogyasztás hosszú távon káros lehet a fejlődő szervezetek számára.