Előnyugdíj 2025-ben? Nincs – de valakinek mégis jár!

A klasszikus értelemben vett előnyugdíj 2025-ben már nem létező fogalom. Az előnyugdíj eltörléséről a 2011. évi CLXVII. törvény (a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról) rendelkezett. A jogszabályváltozás értelmében 2011.12.31-től sajnos már nem igényelhető előnyugdíj, vagyis előrehozott öregségi nyugdíj azoknak sem, akik a korábbi szabályozás szerint egyébként jogosultak lennének rá.

Az előnyugdíj 2025-ben már nem létező fogalom, de a korhatár előtti nyugdíjat van, aki igényelheti

A régi előnyugdíjat azért törölték el, mert az ország demográfiai sajátosságai indokolták. Szükségessé vált mind az előnyugdíj megszüntetése, mind a nyugdíjkorhatár emelése, ahhoz hogy fennmaradjon a dolgozó és az eltartott korosztályok egyensúlya. A nyugdíjakat ugyanis az aktív munkavállalók járulékaiból finanszírozzák.

Előnyugdíj helyett...

A régi előnyugdíj feltételei már nem érvényesek hazánkban, ám, mint arra a Teol is rávilágított, továbbra is vannak olyan lehetőségek, amelyek hozzásegíthetik a magyar munkavállalókat ahhoz, hogy korábban nyugdíjba mehessenek. Így aztán a korhatár előtti öregségi nyugdíj idén is elérhető, ám a lehetőséggel már csak a nők élhetnek, a Nők40 program keretei között, illetve azok, akik az egészségükre ártalmas munkakörülmények okán kaptak korkedvezményt.

Ezeket ugyan nem nevezhetjük „előnyugdíjnak”, ám nagy könnyítést jelentenek a nyugdíjazás szempontjából. A nők 40 évnyi szolgálati idő miatti jogosultságáról, a gyermekneveléssel eltöltött szolgálati idő mennyiségéről és az egyes munkák miatti korkedvezményről további részletek is kiderülnek a Teol.hu összefoglalásából.