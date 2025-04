A környék legfiatalabb településének polgármesterével beszélgettünk

Oké, hogy van egy iskola, épület, meg benne tábla meg kréta, na de pedagógus is kell. Büszkén tudom azt mondani, hogy teljes szakos ellátottság van a mi általános iskolánkban. Sok városi iskolában ez, éppenséggel nem figyelhető meg. Amíg városokban a pedagógus más kvalifikált munkahelyen magasabb bért kaphat, addig falun a pedagógus bér magasnak számít, így mind a munkavállaló, mind a település jól jár. Ez látszik a tanulmányi eredményekben is. Ahogy arra mást több esetben is volt példa, Súrról is van lehetőség a top 10-es gimnáziumokba bejutni a felvételijük alapján. Nagyon szép eredményeket tudnak elérni a versenyeken. Vannak olyan gyermekek, közel 15-en, akik nem is súriak, de a súri általános iskolát választják, és ide hordják még megyén túlról is őket szülők.