Olyan házat árulnak Tatán, ami maga a történelem

Nem mindennapi ajánlat: az 1800-as években, az Eszterházyak idején épült saroktelki épület nem csak múlttal rendelkezik, hanem nagyon is élő jelennel. Az Alkotmány utcában található, 685 m² nettó alapterületű eladó ingatlan korábbi felújítása óta okosan ötvözi a régi idők eleganciáját a modern funkciókkal.

A tatai tó partján ilyan eladó ingatlant is vehetünk

Múlt és jelen násztánca ez az eladó ingatlan

Ha valaha is álmodoztál arról, hogy egy polgári hangulatú, történelmi épületben élj, látnod kell az Ingatlan.hu hirdetését! Az Öreg-tó közelsége, a belvárosi elhelyezkedés, a patinás múlt — mind-mind ritka érték. És aki Tatán vásárol ingatlant, nem csak négy falat vesz, hanem egy életérzést is. MIndehhez számos iroda és az épületben bérelt üzletek is hozzájárulnak.