Még csak 55 éves lenne Csollány Szilveszter, a gyűrűk ura

Mint arról mi is beszámoltunk korábban, az egész országot megrázta 2022 januárjában a hír, hogy sportága és a gyűrű királya, a világ- és Európa-bajnokságok ikonikus, minden helyzetből talpra álló alakja, Csollány Szilveszter olimpiai bajnok tornászunk szervezete feladta a harcot a koronavírus ellen. Szilas, ahogy az egész országban becézték, 2020-ban a TV2 sportreality-jében, az Exatlonban együtt versenyzett az oroszlányi Arnold Classic győztessel, az oroszlányi Kocsis Alexandrával is. Belegondolni is fájdalmas, hogy április 13-án még csak 55 éves lett volna az olimpikon.

Csollány Szilveszter még csak 55 éves lenne

Fotó: Árvai Károly / Forrás: borsonline.hu