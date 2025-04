Halálos veszély leselkedik a gyerekekre a kertben, játszón

A Sünbarát Alapítvány legutóbbi esete sokkolta az állatbarátokat – egy sün életét követelte a csigaméreg. A metaldehyde tartalmú csigaölő szer nem csak a csúszómászókra, hanem a házi kedvencekre, sőt, akár kisgyerekekre is végzetes lehet. Az eset mutatja, hogy a csigaméreg nem válogat: a veszély ott leselkedik minden sarokban.

A csigaméreg adott esetben halálos is lehet, ha kisgyerekek érintkeznek vele, vagy véletlenül megeszik

Fotó: Catherine Delahaye / Forrás: Getty Images

A csigaméreg veszélyei: ezt mindenkinek tudnia kell

Ahogy a BOON is megírta, a Sünbarát Alapítvány tapasztalata tragikusan bizonyítja, hogy a csigaméreg mennyire kegyetlen lehet: önkénteseik nem tudták megmenteni a sünit, aki a méreg áldozatává vált.

Sokan csak legyintenek, ha szóba kerül a meztelen csiga irtása, pedig a sok esetben felhasznált anyag, a metaldehyde, nem csak a kártevőket pusztítja – hanem minden élőlényt, aki véletlenül hozzáfér.

A tünetek ijesztőek:

remegés

nyáladzás

hányás

hipertermia

görcsroham

a végén pedig a halál.

Nincs ellenszer. A Sünbarát Alapítvány figyelmeztetése szerint a csigaméreg különösen veszélyes a házi kedvencekre, mint a kutya, vagy a macska, de egy figyelmetlen kisgyerek is könnyedén bajba kerülhet – az íze ugyanis nem kellemetlen, így akár egyetlen falat is elég lehet a csigaméreg mérgezés kialakulásához.

A veszély nem légből kapott: Angliában már 2020 óta tiltják a metaldehyde hatóanyagú csigaölő szerek használatát, miután a szakemberek vállalhatatlan kockázatot láttak a halak, madarak, kisemlősök és természetesen a kertben játszó gyerekek számára.

A vegyszer a gyomorban acetaldehiddé bomlik, ez indítja el a súlyos mérgezési tüneteket. Aggasztó, hogy a csigaméreg nem csak azokat pusztítja, akik elfogyasztják: a talajra, növényekre nézve is káros, így a védekezés ára túl magas lehet. Akik eddig nem gondoltak bele, milyen veszélyes lehet egy “ártalmatlannak” tűnő csigaölő szer, most talán jobban átgondolják, szükség van-e rá.

Ahogy mi is megírtuk, az emberi mérgezések száma amúgy is rohamosan nő nem csak világszerte, hanem a vármegyénkben is, így érdemes nagyon odafigyelni.

Létezik azonban egy hatásos módszer, amelynek segítségével vegyszerek nélkül lehet távol tartani a nyálkás betolakodókat. Mint ahogyan arra a mindmegette.hu is felhívja a figyelmet, a kertészeti szakértők az javasolják, hogy érdemes a veszélyeztetett növények mellé hagymaféléket ültetni, ezek ugyanis olyan erős aromát bocsátanak ki, amit a meztelencsigák nem bírnak elviselni.