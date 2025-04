Morris, a szamár megérkezett: új életre kelt a Csekeliget sörkert

Az üresen álló tatai Csekeliget Sörkert hosszú időn át csak az emlékekben élt tovább. Sokan reménykedtek abban, hogy a Cseke-tó szívében újra lesz egy hely, ahol megpihenhetnek a sétálók, a Cseke-tó körül kirándulók, vagy éppen a biciklisek. Most végre elérkezett az idő: az újjáéledt hely május 1-jén megnyitja kapuit.

A Cseke-tó partján újjá éledt az egykori sörkert immár Morris a szamár néven

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Az átalakítás során az volt a cél, hogy az új épület a természeti környezetbe szinte észrevétlenül illeszkedjen. Ennek jegyében kapott az épület teljes fa borítást, amely meleg, barátságos hangulatot áraszt.

A Cseke-tó új színfoltja

A hatalmas üvegablakok pedig úgy nyitják meg a teret, hogy a bent ülők is szinte a tóparti fák között érezhetik magukat. A megoldásokkal egyértelműen azt az érzést akarták erősíteni, hogy az ember szinte a természet részévé válik. Az új hely kialakítása nem csak az épületre korlátozódott: a Morris körüli terület is teljesen megújult. A parkosított zöldfelületek, az új pihenőpadok és a rendezett sétányok mind a szakemberek munkáját dicsérik. A tóparton sétálók most már egy szépen gondozott, barátságos kis liget mellett pihenhetnek meg.

Egyetlen részlet töri meg kissé az idilli képet: az épület tetején elhelyezett gépészeti berendezések még nem teljesen simulnak bele a környezetbe. A takarást szolgáló építészeti javaslatokkal hamarosan ez a részlet is a helyére kerül, már dolgozik ezen az üzemeltetői kör.