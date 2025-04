Életmentés Tatabányán: rókakölyök a csatornában, egy elképesztő mentőakció története

A mentés nem állt meg: telefonálás következett hajnali kettőig, és döbbenetes volt a fogadtatás — tűzoltók, barlangi mentők, kutató-mentők mind azonnal jelezték, hogy jönnek segíteni! Nem sokkal később meg is érkezett a tűzoltóautó, tele elszánt srácokkal. A helyszínen derült ki: egyikük, Gergő, régóta ismerős volt a rókamentő csapatból. A helyzet viszont nem volt játék: a szűk, veszélyes csatornában szakember kellett, így a tűzoltók is jelezték, hogy ipari alpinistát kell hívni.

Ipari búvár és alpinista

A történet hajnalban vett új fordulatot: ipari búvár és alpinista mentő, Domonkos, valamint testvére, Ábel érkeztek a helyszínre. Domi nem habozott: speciális ruhában, szákkal a kezében kúszott be a szűk csőbe – és hatvan méter (!) után sikerült a kis vizes, reszkető rókát megszákolnia. A mentés hajszálon múlott: pár méterrel arrébb a cső egy szakadékba torkollott, ahonnan már esély sem lett volna a kölyök kimentésére. De Domi profin megoldotta: háton kúszva, testvére biztosításával hozta ki a rókakölyköt a sötét, vizes csatornából. A kicsit azonnal ellátták: kicsit kiszáradt, egy apróbb sérülést szerzett, de ahhoz képest, hogy órákat töltött jéghideg vízben, elképesztően jól viselte a megpróbáltatásokat. Délutánra már orvosi vizsgálat alatt volt, és most jó kezekben lábadozik. Ez az éjszaka nemcsak a kis róka megmentéséről szólt – hanem arról is, hogy micsoda összefogásra képesek az emberek egyetlen apró életért. Katasztrófavédelem, tűzoltók, mentőszolgálatok, dolgozók, civilek – mindenki egy célért: hogy ez a vakogó kis élet megmeneküljön.