Lehet, hogy a te gyermeked is áldozat?

Az esemény főszervezője, Szabó Zsuzsanna hétfő délután hívta össze a szakembereket a Tatabányai Szakképzési Centrum tárgyalótermébe. A fórum nagyon időszerű több okból is: ugyanis minden második kiskorú egyszer már biztosan gúny céltáblája volt az iskolában.

A hozzászólók mindegyike egyet értett abban, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a megelőzésre

A megbeszélésen jelen volt a tatabányai önkormányzat részéről Pataki Zoltánné, a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke, és természetesen Garaminé Vigánti Márta, a Tatabányai Szakképzési Centrum (TSZC) főigazgatója is. Ugyancsak elfogadta a meghívást Szabó Szilvia közművelődési referens, Nagy-Dombóvári Mária, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézmények (TJ ESZI) Család és Gyermekjóléti Központja szakmai vezetője, valamint Zombai Ágnes, az óvodai, iskolai szociális segítők csoportvezetője és Nagyné-Zombai Zsuzsanna, illetve Somossy-Bartal Brigitta is, akik ugyancsak gyermekvédelmi szakemberek. Végül, de nem utolsó sorban Póka Vendel, a Tatabányai Járási Hivatal Gyámügyi Osztályának vezetője is elmondta gondolatait.

Szabó Zsuzsanna (jobbra) volt a program főszervezője. Az önkormányzati képviselő már korábban testületi ülésen is pedzegette a témát

A TSZC főigazgatója elöljáróban köszönetét fejezte ki a fórum létrejöttéért, mert miként fogalmazott, minél többször esik szó a jelenségről, annál jobban tudatosul a jelentősége. A fórum célját is megfogalmazta: mindenképp megoldást kell találni az érintettek támogatására. Ezekhez a gondolatokhoz csatlakozott Nagyné-Zombai Zsuzsanna is.

Nem újkeletű dologról van szó, mindig is volt iskolai bántalmazás, de a közösségi platformok terjedésének hála sokkal több fórumon kell megvédenünk magunkat mint korábban. Egy rossz szó és pillanatok alatt ott van például a TikTokon. Ennek ellenére, hogy egyre többen vagyunk, rengeteg ismerősünk van és like-unk, sosem voltunk ennyire magányosak mint a mai világban

– mutatott rá a szakember. Nagy-Dombóvári Mária szerint éppen ezért a prevenció a legfontosabb. A megelőzés érdekében például a szülői értekezleteken lehetne tematizáltan foglalkozni a problémával – hallhattunk példát a bullying megfékezésére.