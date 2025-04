A tatabányai Twingo már készül a Bamakóra

A tatabányai Tóth Attila és Deák Márta Tothmans Team néven beneveztek a 2026-os Budapest–Bamako versenyre. Projektjükhöz egy testhezálló kisautót szerettek volna, amit meg is találtak Twini személyében. Ez az autó nem más, mint egy kis 22 éves Renault Twingo. A 2026-os Budapest–Bamako futam jövő januárban rajtol Budapestről, és a cél ezúttal Sierra Leone fővárosa, Freetown lesz. A magyar szervezésű afrikai autóverseny Fapados Dakarként is ismert.

A Twingo külseje már kész is a nagy Budapest–Bamako útra

Forrás: Twingo akar menni Afrika / Facebook

Már elindultak a készülődések a Budapest–Bamako versenyre

A páros és Twini utazását, valamint felkészülését a Twingo akar menni Afrikába Facebook-oldalon tudják az érdeklődők végigkövetni. Posztoltak is már Twini leleplezéséről és elmagyarázták, mi mindennel kell felkészíteniük az autót az útra. Tóth Attila elmondta, hogy az kicsi kocsi legfontosabb átalakítása az lesz, hogy a hátsó üléseket kiszedik, és egy tárolórendszert építenek a helyükre. Twini teljes külsejét is átalakították: a kopottas vörös festés lekerült, helyette most vadiúj fehér-kék színekben csillog-villog az apró verda.