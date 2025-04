Bombariadó : ezt közölte a pláza

Csütörtökön délután tette közzé Facebookon a Vértes Center, hogy vége a bombariadónak és a komplexum újra megnyitja kapuit a vásárlók előtt.

Bombariadó miatt kellett kiüríteni 3 tatabányai épületet, többek közt a plázát is

Mint azt portálunk is megírta, ma délelőtt egy időben három helyszínen volt bombariadó Tatabányán. A Tatabányai Törvényszék, a Tatabányai Járásbíróság és a Vértes Center épületében kellett azonnal intézkedni. Az utóbbiban működő mozi is posztolt, amelyben a nézők türelmét kérték az elmaradt filmvetítések miatt. Azóta már zavartalanul működik a mozi is.