A gondoskodás mestereit köszöntötték Tatán

Meghitt, elismerésekkel teli ünnepség zajlott április 24-én a tatai Városháza dísztermében: a Bölcsődék Napja alkalmából Tata Város Önkormányzata köszöntötte a helyi bölcsődék munkatársait. A tata.hu beszámolója szerint a megemlékezés nemcsak a kisgyermeknevelők és dajkák áldozatos munkájáról szólt, hanem a bölcsődei gondoskodás múltjáról és jövőjéről is.

A Bölcsődék Napja alkalmából Tatán a Városházán elismeréseket is átadtak a példamutató szakembereknek

Fotó: Domonkos Attila / Forrás: tata.hu

A bölcsődei dolgozók munkája nem mindig látványos, de annál értékesebb: a legkisebbek biztonságos, szeretetteljes környezetben való fejlődése múlik rajta – ez a nap pedig méltó alkalom volt arra, hogy ezt mindannyian újra felismerjük.

Bölcsődék Napja Tatán

Fekete Éva, a Csillagsziget Bölcsőde igazgatója ünnepi beszédében kiemelte, hogy ez a nap alkalom arra is, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik fáradhatatlanul dolgoznak a legkisebbekért. Legyenek akár kisgyermeknevelők, dajkák, élelmezési vagy technikai munkatársak.

– Napjainkban különösen fontos a szakmai fejlődés, és örömmel számolt be arról, hogy egyre több munkatársuk folytat felsőfokú tanulmányokat, továbbképzéseket. Ami viszont mindig állandó maradt, az az elhivatottságunk és a gyermekek iránt érzett mély felelősségünk – fogalmazott.

A Csillagsziget Bölcsőde munkája túlmutat a hagyományos ellátáson: a komplex fejlesztésre, zenei nevelésre, beszédindításra, mozgáskoordinációra, szociális érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektetnek, külön figyelemmel kísérve a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekeket. A nevelésbe gyógypedagógusok és konduktor is bekapcsolódnak, az egészséges életmódra nevelés és a néphagyományok megőrzése is fontos része a programjuknak. A bölcsőde tagintézménye 2022 óta működik a Nádas utcában, ahol három csoportszoba várja a gyermekeket. Michl József polgármester szívből jövő szavakkal méltatta a bölcsődei dolgozókat.

– Ők napközben az édesanyákat, édesapákat helyettesítik, ez óriási segítség a családoknak – mondta a polgármester, aki köszönetet mondott az önkormányzati mellett az egyházi, alapítványi és magánfenntartású intézményeknek is.