Birodalmi gyűlésen próbálták eldönteni a szórakozóhely sorsát

A hangos szórakozóhely a Gerecse Étterem helyén nyílt meg. Birodalmi gyűlést, lakossági fórumot is összehívtak, ahol mellette és ellene is elmondhatták a véleményüket az itt élők. Később megszűnt a szórakozóhely, nyílt egy Euróra diszkó is, majd az is bezárt. Egy másik érdekességet is hozott Dallos István ezekből az évekből: a francia idegenlégióban szolgált egy férfi, aki sok időt töltött Tájföldön is, s sajátította el az ottani vallási szokásokat is.

Képes történelem 84.: társadalmi konfliktusok

Ezeket itthon is próbálta alkalmazni, továbbadni. Egy alkalommal Dallos Istvánt is beengedte a „szentélyébe”. Megjelentek a számítógépek is ebben az időben, megalakult az IFI KLUB, ahol sok fiatal ismerkedhetett a gépekkel. A környező kertek, a Síkvölgyi tó környékének rendezése is napirenden volt ebben az időben. A pecások és a fürdőzők vetekedtek. Láthatunk képeket képviselő-testületi ülésről is.