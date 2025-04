Újabb jó hír az autósoknak: tovább csökkennek az üzemanyagárak!

Ahogy már mi is írtunk írtunk róla, az elmúlt héten mind az olaj ára, mind a dollár-forint árfolyam jelentős esésen ment keresztül, így a benzinárak is jóval olcsóbbak lettek – írja a vg.hu.

Tartósan hatszáz forint alatt maradhatnak a benzinárak

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Benzinár: a dollár és az olaj árának zuhanása segít az autósoknak

Szombaton újabb rendkívüli, mind a benzin, mind a gázolaj esetében literenként 12 forintos árcsökkentés történt. Hétfő hajnalban mind az olajárak, mind a dollár-forint árfolyam tovább mérséklődött, így az üzemanyagárak is tartósan 600 forint alatti szinten maradhatnak. Ez már érződik a benzinkutak árazásában is, kedden pedig tovább csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is: mindkét üzemanyag típus bruttó 2-2 forinttal kerül majd kevesebbe.

Így alakulnak jelenleg az üzemanyagárak térségünkben a holtankoljak.hu szerint:

Tatán a Faller Jenő úti MOL kúton juthatunk legolcsóbban üzemanyaghoz

a 95-ös benzin ára 550 forint

a gázolaj 558 forint



Legdrágábban a tatai Remeteségpuszta dél M1-es kúton

a 95-ös benzin 613,9 forint

a gázolaj 620,9 forintba kerül.



A benzin átlagára 581, míg a gázolajé 589 forint.