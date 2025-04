Bemutatta kedvenc borát a magyar labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitánya

Igaz, az elmúlt években rendszeresen kapott főszerepet a bor a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban, azonban a mostani rendezvényen újítottak egy kicsit. A nemzetközi borverseny szervezője ezúttal a Szőnyi Kulturális Egyesület (SZŐKE) és az Európai Borlovagrend volt.

A szőnyi nemzetközi borverseny érmesei

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

Dr. Kerekes Tibor, a SZŐKE elnöke köszöntötte a résztvevőket. Márai Sándor írót, költőt idézte. „Mi a bor?” – kérdezte Márai, amire választ is adott: tűnődéshez szükséges kellék. Valószínűleg ebben sok igazság van – jegyezte meg az elnök. A másik, amit Márai 1955-ben írt a naplójába: „nem a bor volt jó, hanem a borozás”. Dr. Kerekes Tibor azt kívánta, hogy ezen az estén is legyen jó a borozás és mindenki érezze jól magát körükben.

Bondor László, az Európai Borlovagrend komáromi legációjának első legátja örömét fejezte ki, hogy az idén a Szőnyi Kulturális Egyesülettel rendezhetik a borversenyt, amely a helyi kistermelőknek egy fantasztikus visszaigazolási lehetőség, hogy szomszédjaikkal, barátaikkal összemérjék a tudásukat. Hangsúlyozta: jó minőségű borokat hoztak a rendezvényre, ugyanis a leadott 77 mintából (34 borfajtából) 67 ért el érmet.

A jelenlévők Bondor Lászlótól megtudhatták azt is, hogy az Európai Borlovagrendet 40 éve alapították az osztrák Eisenstadtban, azaz Kismartonban. Konzulátus 20 éve hazánkban is működik. A legációk nagyvárosokban találhatók, óriási megtiszteltetés, hogy Budapest, Győr, Sopron és Szeged mellett Komáromnak is saját legációja lehet. Fontos feladatuk, hogy a borkultúrát, a bor szeretetét minél szélesebb körben ismertessék és átadják.

Borbírálók

A bortermelők, borbarátok 77 borral neveztek a versenyre. A minősítések során 13 arany-, 29 ezüst- és 25 bronzérem talált gazdára. A bírálatra felkért szakemberek a következők voltak: Béger Ákos borász, a dunaszentmiklósi Kősziklás Borászat tulajdonosa, a Zsigmond Borlovagrend nagymestere, a bírálóbizottság elnöke. Simecz Róbert borász, hegybíró, borbíró, Szivek Péter borász, a kesztölci Szivek Borászat tulajdonosa, Fiderman Szabolcs, a baji N-3 Borműhely tulajdonosa, Motil Csaba bortanácsos, Siklósi József borlovag, Pokornyi Péter borlovag, Antal Ferenc bortanácsos, Kocsis Sándor borlovag, Czakó Zsolt bortanácsos, Tibold Zoltán bortanácsos, Nemes Péterné borbíráló.

A rendezvényen jelen volt a magyar labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitánya, Bozsik Péter is, aki kedvenc borait mutatta be. Sajtvásárt is tartottak, majd az esti gulyás mellől a muzsika sem hiányozhatott, Herczog Ricsi harmonikás a bulikból jól ismert feldolgozásokkal szórakoztatta a vendégeket.