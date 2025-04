Nők vs. férfiak: eldőlt, ki a jobb sofőr

A legfrissebb magyar baleseti statisztikákat vizsgálta a vezzes.hu, figyelembe véve a balesetek okait, az elkövetők nemét. Az előző évben 2024-ben 14 ezer 463 személyi sérüléses közlekedési baleset volt Magyarországon – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), az ORFK előzetes adatai alapján. Ez minimális növekedést jelent a 2023-as 14 355 balesethez képest. De mindenkiben egy kérdés van: nők vagy férfiak okoznak több balesetet?

A 2024-es baleseti adatok szerint ez a nem a jobb sofőr

Forrás: Shutterstock

Balesetek 2024-ben: óriási különbségek vannak a nemek között

2023-ban a legtöbb balesetet a gyorshajtás okozta ez 3 825 eset volt, míg második helyen az elsőbbségi jog meg nem adása állt 3 655 esettel. Már régi nagy kérdés, hogy a nők vagy a férfiak vezetnek jobban. És talán most választ is kaphatunk, mert kiderült, ki mennyi balesetet okozott 2024-ben. Az új, előző évi adatok szerint a balesetek okozói között óriási a különbség. A nők 3 635 esetnél voltak a hibásak míg a férfiak 10 260 balesetek okoztak. És 568 esetnél ismeretlen vagy nincs adat. Így 2024-ben összesen 14 463 baleset történt. Szintén meglepő, hogy a 10 évvel ezelőtti 2014-es statisztikák szinte ugyanezt mutatják, akkor 10 818 férfi és 3 284 nő okozott közlekedési balesetet. A vezzes.hu oldalán grafikonok segítségével is bemutatják a balesetek számait.

A Kemma Facebook-oldalán olvasóinkat is megkérdeztük, szerintük kik a legveszélyesebb sofőrök. Nagy egyetértés volt abban, hogy valaki neme nem számít. A legveszélyesebbek az ittas vagy akár kábítószer hatása alatt álló vezetők. Persze a tapasztalat sem árt – néhány év a volán mögött sokat számít az utakon.