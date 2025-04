Az országban elsőként: a virtuális térben is várja olvasóit a tatabányai József Attila Könyvtár

Kiemelte: a jamk.hu felületén a Virtuális szolgáltatások menüpont alatt igazi kincsesládát találhatnak a lelkes olvasók. Az országban elsőként nyitotta ki virtuális olvasóterét a TMJV József Attila Könyvtár. Webes felületein hozzáférhető az E-book, a LapTapír, az E-tananyag mellett az E-könyvtár is. Ki sem kell mozdulnunk otthonról, és elmélyedhetünk több száz szépirodalmi alkotásban, folyóiratban.

Mikolasek Zsófia ismertette ezek elérhetőségének módját, valamint a lapozgathat dokumentumokról is szólt.

Az E-book rendszerében csaknem ötszáz szépirodalmi alkotás közül lehet válogatni, a LapTapírral hozzáférhetővé vált kétszáznál is több folyóirat az online térben. Az E-tananyagokból helyismereti dokumentumok alapján lehet tanulni, segítve az iskolai tanulást is. Ehhez kapcsolódik az E-könyvtár, amely az országban elsőként hatszáznál is több, főként helytörténeti dokumentum hozzáférhetőségét teremti meg a jamk.hu felületén. Ez utóbbit a tagsági igazolvánnyal nem rendelkezők is elérik, a többihez azonban szükséges.

Fontos, hogy a tatabányai intézmény olvasói mellett a tatai, a komáromi és az esztergomi könyvtár beiratkozói is élvezhetik ezeket az előnyöket.

Az országosan egyedülálló E-rendszernek köszönhetően és az ökokönyvtárhoz méltóan környezettudatos is a rendszer. Részletek: jamk.hu.