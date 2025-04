Mi már tudjuk, mikortól nem viszi el a víz a nyergesieket

Emellett kitértek arra is, hogy a Duna felől érkező vizek mellett a Gerecse lankáiról a településre ömlő és a Bajóti patakot megduzzasztó, villámárvizeket okozó eső is sok fejtörést okozott a múltban. A bajóti záportározó megépítésével a Bajóti-patakon a Gerecse vízgyűjtőjéről érkező árhullámokat kezelje és kevesebb víz jelenjen meg a torkolatnál. Mint hozzátette: a bajóti tározó és a torkolat közötti vízgyűjtő-terület 8.1 négyzetkilométer, az ebből eredő hozam is okozhat villámárvizet a patak mellett, de esélye csekélyebb. A zsilipnél a Dunába a vizet átemelő szivattyúkapacitás nem tervezhető a patak lehetséges legmagasabb vízállására.