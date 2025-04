Ezt most tényleg megeszik? Ez a furcsa csoki tartja lázban most a netet

Miután 2024-ben mindenki a dubai csokoládéról beszélt, most új édesség körül forr a levegő. Megérkezett az angyalhaj csoki, amely külsejével és töltelékével is garantáltan leveszi az édesszájúakat a lábukról.

Fotó: Svetlana-Cherruty / Forrás: Getty Images

Letarolta az internetet az angyalhaj csoki

Ez a vastag, rózsaszín különlegesség pisztáciakrémmel és török vattacukorral van töltve, amit gránátalma, málna és vanília ízek tesznek még izgalmasabbá. A nevét az édesség belsejéből kibomló, finom cukorszálakról kapta, amelyek tényleg angyalhajra emlékeztetnek.

Az angyalhaj csoki nemcsak különleges állagával, hanem látványos rózsaszín színével is hódít, és egyre többen szeretnék kipróbálni. Jelenleg 19 euróba (kb. 7500 forintba) kerül egy 185 grammos szelet, de ha Magyarországra rendeljük, a szállítási költséggel együtt akár a duplájára is rúghat az ár – írja a mindmegette.hu.

Mitől olyan finom a pisztáciakrém?

Az angyalhaj csokoládé egyik főszereplője a pisztáciakrém, amely nemcsak ízletes, de sokoldalúan felhasználható is. Otthon is könnyen elkészíthető. Lehet teljesen simára darált, de akár darabosabb, rusztikus változatban is. Az ízélmény mindkét esetben garantált.

Kenhetjük pirítósra, keverhetjük sütemények krémjébe, vagy használhatjuk palacsinta töltelékeként is. Nem csoda, hogy az angyalhaj csokiban is helyet kapott.

