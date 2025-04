Óriásit húzott húsvét utánra az Aldi - ezért megrohamozzák a vásárlók!

Ahol kisgyermek van a családban, ott ez a termék kicsik és anyukák közös álma. Hogy miből lehet tudni ezt? Hát onnan, hogy tavaly a Lidl-ben óriási roham indult meg a hasonló termékekért. Most az Aldi kínálatában lehet lecsapni rá.

Az Aldi bedobta az adu ászt, a vásárlók kedvencét kínálja keddtől

Forrás: Shutterstock

Három éves kor körül a szerepjáték különösen fontos, a főzőcskézést pedig a legtöbb gyerek imádja. Az Aldi kínálatában most egy igazán vágyott újdonság tűnt fel: a Toylino fa játékkonyha, aminek a felszereltségben találunk:

két „főzőlapot” a főzőcskéhez,

két zöld mosogatótálat,

egy kivehető víztartályos „csapot”,

három akasztóra felakasztható játékkonyhai eszközt,

és persze rengeteg nyitott polcot az edények, hozzávalók tárolására.

A mindmegette.hu azt is közölte, mennyibe kerül a csoda, ami az Aldi katalógus szerint április 22-től érhető el a boltokban az Aldi nyitva tartási idejében. Ráadásul szuper recepteket is felsoroltak, hogy az igazi konyhában is főzőcskézhessünk a gyerekkel.

Aldiban a fa konyha

Tavaly ősszel a Lidl üzleteiben volt roham, majd kicsivel később kiderült, hogy komoly árkülönbség van az ismert üzletlánc boltjai között. Míg Magyarországon 22 ezer, addig a szlovák Lidlben 39 euró volt a népszerű gyerekjáték. Az Aldi játékkonyha ára a kettő között lesz most.