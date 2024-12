Bár ködfátyolban, de megnyílt a Fellner kapu. Erről a Kuny Domokos Múzeum közösségi oldalán számoltak be. Így újra megközelíthető a várkapun át is a várudvar a művelődési ház felől is.

Újra nyitva a várkapu, befejeződött a felújítása

Fotó: Kuny Domokos Múzeum

A vármúzeum posztjában arról is hírt adtak, hogy ma is nyitva van a múzeum. Jelenleg időszaki és állandó kiállítások, fotókiállítás, képzőművészeti kiállítás várja az érdeklődőket, de a tengerészek világába is be tudnak lesni.

Újra nyitva a várkapu

Mint arról korábban beszámoltunk, még tavaly év végén derült ki, hogy az átjáró életveszélyes. Akkor statikus vizsgálta meg a Fellner kaput. Dr. Horváth József, Tata jegyzője az áprilisban kezdődő felújításkor a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a szükséges örökségvédelmi engedélyezés során egy bontási tervet készítettek, amit jóváhagyott a hivatal és így megkezdődhetett maga a munka.

Nemrég azonban újból felállványozták a boltívet, a falat pedig fóliával védték az időjárástól. Tata jegyzője a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a tavasszal elkezdődött felújítást fejezték be a szakemberek.