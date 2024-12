A Vadlúd Sokadalom az idén is sokakat csalogatott Tatára az ország különböző pontjairól. Mindenki meg akarta csodálni a gyönyörű vízimadarakat az Öreg-tó medrében. Bár délelőtt a ködös idő nem kedvezett a megfigyelésnek, a korán kelők még megnézhették, ahogy a tómederből kihúz a 35 ezer vadlúd. Vagy esetleg liba?

Vajon liba a vadlúd, vagy csak kacsa az egész? Most segítünk eldönteni a kérdést

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Pár évvel ezelőtt adventkor egy operetténekes hölgy lépett fel Tatán a Kossuth téren. Közben a magasból az Öreg-tó felé szálló vadludak hangját hozta a szél. A hölgy nevére már nem emlékszem, de arra igen, hogy végig vadlibának hívta a madarakat, ami a nézőknek nem igazán tetszett. Többen is hangosan megjegyezték, hogy nem libák azok, hanem ludak. De vajon jogos volt-e a sértődésük?

Vadlúd a liba, vagy kacsa az egész?

A Vadlúd Sokadalmon is több látogatótól hallottam, hogy vadlibák, így elkezdett foglalkoztatni a kérdés, hogy vajon mi is a különbség a liba, a lúd és a kacsa között. Szabó Máté, a Duna-Ipoly nemzeti Park természetvédelmi őre most segít eldönteni ezt a kérdést. Mint kiderült nem is olyan bonyolult.