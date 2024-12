Már csupán egy karnyújtásnyira van karácsony, az adventi koszorún már világít az első gyertyaláng. De nálad más is világít, fényárban úszik? Olyan ünnepi dekoráció fényeitől tündököl az udvarod, házad, előkerted, mint az amerikai filmekben? Akkor ne habozz, mutasd meg menünk büszkeséged, hogy mi is megmutathassuk másoknak.

A kisbéri fény-Trabant az ünnepi dekorációk egyik ékessége Komárom-Esztergom megyében

Fotó: Rauch Felföldi Noémi / Forrás: Beküldött

Az ünnepi dekorációk fényeivel az karácsony is hangulatosabb

Nagy a készülődés, sok településen már az élő adventi kalendáriumos ablakkeresgélés is elindult. Egyre több ház ablakára, falára, teraszára, udvarára kerülnek ki a különféle színekben pompázó fényfűzérek, világító díszek. Hangolódva a karácsonyra, szeretnénk megosztani a Komárom-Esztergom megyeikkel az adventi várakozás csodáit, ezért most is, ahogy az elmúlt években, arra kérjük olvasóinkat, hogy küldjenek fotókat fényárban úszó udvarukról, házukról, különleges adventi koszorúikról, kivilágított utcákról, ünnepi díszbe öltözött főterekről. Ha szerinted tiéd a legszebben feldíszített, kivilágított ház, akkor nem kérdés, hogy azt mindenkinek látnia kell!