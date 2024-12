Az estet megelőzően pályázatot hirdetett a város civil szervezeteknek. Egyperces bemutatkozó kisfilm mellett ismertetni kellett a célt, hogy a támogatást milyen programra, projektre, közösségeket szolgáló akciókra fordítják a civilek. Csaknem tíz pályázatból az első körös bírálat során hármat választottak ki: a Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület mellett a TatabányArt Művészeti Egyesület és a Léleksegítő Alapítvány projektjét.

A támogatói est a civil szervezetek bemutatkozásával indult. Szalay Ádám (jobbra) tett fel kérdéseket a szervezetek képviselőinek. Balról: Sugár Gabriella, Román Géza és Kerekes Máté István

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A gálaműsorra készült egy három perces kisfilm, és meghívást kaptak az estre a szervezetek képviselői is. Szücsné Posztovics Ilona polgármester köszöntőjében az ünnep közeledtével kiemelte: sokan ma már élményeket ajándékoznak szeretteiknek. Ezúttal is ez a cél. Tatabánya sokat köszönhet a cégeknek, ugyanakkor a rászorulók támogatása is fontos vállalása. E kettőt próbálták közvetlenül összekapcsolni azzal, hogy megszervezték a támogatói estet, ahol a vállalatok vezetői közvetlenül informálódhattak a civilek munkájáról, célkitűzéseiről.