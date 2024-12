Az intézmény központjában rendezett programon Pál Gabriella igazgató üdvözölte a megjelenteket, s vont párhuzamot a bányászok védőszentje, a kehellyel ábrázolt Szent Borbála és a csendes várakozást hirdető advent között. A megyeközpont ünnepi programsorozata már évek óta az emléküléssel indul, amelynek létrehozásában Balogh Csaba, az alapítvány elnöke nagy szerepet vállal.

Bányászati konferencia és Szent Borbála napi megemlékezés volt Tatabányán

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A rendezvényt Szücsné Posztovics Ilona polgármester nyitotta meg. Kiemelte a bányász hagyományőrzés terén idén elért eredményeket.

- Az eltelt évtized tekintetében is hatalmas lépést tettünk, hiszen beadtuk a Bányászati és Ipari Skanzen felújítására vonatkozó pályázatot. Ez tartalmazza a közművek kiépítését, az épületek felújítását, a látogatóközpont kialakítását. Hatalmas lépés annak érdekében, hogy az itt élők évtizedek múlva is emlékezzenek arra: ez a város szénre épült. Az idén több művészeti csoport jubilált, amelyeket a bánya egykori tulajdonosa. Zenekarok, színjátszók, táncegyüttesek is kötődtek a bányához, s őrzik a hagyományokat.

Az első előadó Kis József bányamérnök volt, aki rendkívüli alapossággal mutatta be a vizek házát, a vízaknákat. Tarjáni Antal erdőmérnök a rekultivációra, a tájrendezésre helyezte a hangsúlyt. Fényképekkel is illusztrálta, hogy a bányászat a térségben milyen módon változtatta meg a tájat, s a különböző tájsebeket miként próbálták orvosolni.

Volt szó többek között a bányász nosztalgiákról, az égen „közlekedő” csillékről, az egykori Gőzfürdőben alkalmazott különleges gyógyászati eljárásról, eszközéről és annak mai lehetőségeiről, s bemutatkozott a Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány is.