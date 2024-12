Két nappal korábban, november 28-án vehették birtokba a Gálon lévő Spart a vásárlók Az üzletben a 283 millió forintos modernizálás után a vásárlókat fordított körbejárási irány várta, a bejárat a korábbi kasszazóna helyére került, amely után a zöldség-gyümölcs osztály, a pékség, a kiszolgálópultok, a tejtermék-osztály, és végül a mirelit hűtők következnek.

Ilyen lett a megújult Spar Tatabányán

A pultsor újdonsága a grill melegentartó, ahol friss ételek fogadják a vásárlókat. Mint arról a mmonline.hu is beszámolt, az eladótérbe új hűtőbútorok kerültek be, és a kasszazóna is új bútorozást kapott. Az eladóteret energiatakarékos LED lámpák világítják meg, az áruház hűtéséről pedig új, környezetkímélő, szén-dioxid alapú rendszer gondoskodik. További energiatakarékosságot tesznek lehetővé az új, ajtózott hűtőbútorok.