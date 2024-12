Idén is kedves műsorral lepték meg az agostyáni időseket. Az Agostyánért Egyesület, a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat és Tata Város Önkormányzata idén is megrendezte az Idősek Napját Agostyánban. A város közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a hagyomány szerint ezen a napon a faluban élő idős embereket különösen nagy szeretettel ünneplik.

Az eseményen köszöntőt mondott Michl József polgármester, Bányai Tihamér, a körzet önkormányzati képviselője, Schmidt Mónika, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint dr. Varga András, a Humán Bizottság tagja. A rendezvény házigazdája Fohner Zsolt, a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője volt. A programban, a hagyományokat követve, az agostyáni óvodások és a helyi dalkör is felléptek, és külön ünnepi köszöntésben részesítették a városrész legidősebb lakóit, Hartmann Andrásné Marika nénit és Horváth Mihályt.