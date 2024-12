A Komárom-Esztergomban élők már jól ismerik a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevét. Hiszen az önkéntes csapat nem csak a megyeszékhelyen, hanem a távolabbi térségekben is segítenek a rászorulóknak. Elhivatottságukat most egy országos díjjal is elismerték.

A tatabányai önkéntesek elhivatott munkáját most egy országos díjjal is elismerték

Fotó: facebook/Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Mint arról korábban beszámoltunk, a tatabányai önkénteseket valaki jelölte az "Önként jöttem" díjra, amit a Családbarát Magyarország Központ 2016 óta minden évben meghirdet. Az elismerésre azokat szervezeteket, közösségeket vagy gazdasági társaságokat jelölhetik, akik saját akaratukból, elsősorban saját erőforrásaikból egy-egy közösség vagy az egész társadalom javára végeznek valamilyen hasznos tevékenységet, amelyért cserébe nem várnak anyagi vagy bármilyen más jellegű ellenszolgáltatást.

Az önkéntes munka elismerése

A legjobb négy jelölt közé egy szakmai zsűri választotta be a szervezeteket. A győztesről pedig a közönség voksai döntöttek. A szavazás december 1-én éjfélkor zárult le. Addigra a tatabányai önkéntesek a szavazatok 51 százalékát kapták. Reggel pedig telefonon is értesítették a csapatot, majd nem sokkal később a hivatalos üzenet is megérkezet.

Körösladányi Zsombor, az egyesület elnöke a Kemma.hu-nak elmondta, hogy még mindig nem hiszek el, hogy ennyien szeretik és támogatják a munkájukat, ami még nagyobb erőt és elhivatottságot ad az egész csapatnak.

– Leírhatatlan hálát érzünk mindazért a támogatásért, amit kaptunk. Az „Önként jöttem” díj megnyerése nemcsak a mi sikerünk, hanem mindenkié, akik szavaztak, támogattak, bíztattak bennünket. Ez a díj azoké is, akik mellett ott állhattunk, amikor a legnagyobb szükség volt ránk, és akik miatt minden nap újra és újra készen állunk segíteni – mondta meghatottan az elnök, aki szerint ez az elismerés számukra nemcsak egy díj

– Ez egy óriási megerősítés, hogy amit együtt teszünk, az valóban számít. Továbbra is elkötelezetten dolgozunk, és veletek együtt megyünk tovább egy szebb és jobb világ felé, példát mutatva az önzetlenség és az összefogás erejéről. A támogatásotok most nemcsak örömmel tölt el, hanem erőt ad a jövőhöz is. Tudjuk, hogy még rengeteg munka áll előttünk, de most még nagyobb hittel vágunk neki, mert érezzük, hogy nem vagyunk egyedül – tette hozzá az önkéntes, aki hozzátette, hogy csütörtökön, amikor a Családbarát Magyarország központjában átveszik a díjat, gondolni fognak a támogatóikra.