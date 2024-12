A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács november 28-án tartotta alakuló ülését a Városháza dísztermében. A tata.hu beszámolója szerint a helyszínen a tanács elnökének, alelnökének, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztására is sor került. Korábban Michl József töltötte be az elnöki posztot.

Fotó: tata.hu

Húsz évvel ezelőtt, júniusban jött létre a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás, amely a kistérség tíz településének – Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata és Vértestolna – önkormányzatait fogja össze. A társulás célja, hogy elősegítse a kistérség összehangolt fejlesztését, és javítsa az önkormányzati közszolgáltatások színvonalát.

Michl József lett az elnök

A társulás legfőbb döntéshozó szerve, a Társulási Tanács, legutóbb a 2019-es önkormányzati választások után, 2019 novemberében tartott alakuló ülést. Az elmúlt években Michl József, Tata polgármestere töltötte be az elnöki pozíciót, míg Schunder Tibor, Baj polgármestere az alelnöki tisztséget.

Az idei júniusi önkormányzati választások eredményeként őszre mindegyik településen megalakultak az új képviselő-testületek, így a Társulási Tanács is megújult. Az elnöki posztot továbbra is Michl József, az alelnökit pedig Schunder Tibor tölti be. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság élére dr. Maszlavér Petrát, Naszály polgármesterét választották, míg a bizottság tagjai Cellár József, Szomód polgármestere, és Makay Tibor, Dunaalmás polgármestere lettek. A társulás fenntartásában továbbra is két kistérségi intézmény működik, a Szociális Alapellátó Intézmény és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona.

A tanács tagjai: