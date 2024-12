Javában tart a lázas készülődés karácsonyra, az adventi koszorún az első gyertyát is meggyújtottuk. Sokan már az ünnepi díszeket, égősorokat is előszedték, esetleg új gyöngyszemekkel is gazdagodott az ünnepi dekorációk arzenálja. Te is feldíszítetted már karácsonyi fényekkel a lakásod, erkélyed? Akkor itt az ideje, hogy megmutasd mindenkinek. Ha úgy gondolod, hogy tiéd a lakótelep legmenőbb adventi dísze, fényárban úszó dekorációja, akkor küldd el nekünk fotókon, hogy mi másokat is elkápráztathassunk vele.

Karácsonyi fényekről várjuk olvasóink fotóit

Fotó: Kuklis István / Forrás: Délmagyar

Keressük a legkülönlegesebb karácsonyi fényeket

Ha imádod az ünnepi fényeket és minden évben próbálod minél színesebbé, különlegesebbé varázsolni a lakásod díszekkel, akkor ez a felhívás pontosan neked szól. Ha a lakótelep csodájára jár a fény- és díszkavalkádodnak, akkor azt mindenkinek látnia kell! Esetleg az utcán sétálsz és olyan feldíszített erkélyt látsz, amire nem csak te, hanem sokan mások is felkapják a fejüket, akkor azt is mutasd meg nekünk. Szeretnénk megosztani a Komárom-Esztergom megyeikkel az adventi várakozás lakótelepi csodáit, ezért arra kérjük olvasóinkat, hogy küldjenek fényképeket feldíszített lakásukról, erkélyükről, esetleg karácsonyfájukról.

Várjuk a fotókat!

A lakótelepek karácsonyi dekorációit bemutató fotókat a [email protected] e-mail-címre küldhetitek be legkésőbb december 25-ig. Kérjük, hogy lehetőség szerint jó minőségű, éles, nem homályos fotókat küldjenek, írják oda azt is, hol készült a fotó, a levél tárgyába pedig írják be: „karácsony 2024”. A megfelelő minőségű fotók a Kemma.hu-n és a 24 Órában megjelennek!

Az elmúlt években már rendszeresen mutattuk meg a vármegyei települések ünnepi díszeit, most a lakótelepek legklasszabb karácsonyi dekoratőreire vagyunk kíváncsiak. Mutassuk meg a ti segítségetekkel ország-világnak, hogy melyik lakótelepen a legcsillogóbb az advent és a karácsony.