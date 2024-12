A Joulupukki idén is feldíszített kamionnal járja végig a várost, útközben pedig több helyen is megáll pár percre, ezeket a helyszíneket Mikulás- megálló táblák is jelzik majd. Az alábbi helyszíneket érinti: Kisfaludy lakótelep és Csikótelepi út sarka, körforgalom, Wesselényi és Virág utca, Mészáros és Patkó utca. Ezeken a helyszíneken a Mikulás nem száll le a kamionról.

A Joulupukki látogatása tavaly is nagy sikert aratott

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Körülbelül 17 óra 20 perckor érkezik meg a szabadidőparkra, ahol az ott kialakított színpadon foglal helyet. Joulupukki örömmel meghallgatja a gyerekek énekét és rajzokat is szívesen fogad. 18 óra 20 perctől a Buborék együttes ad koncertet. A Mikulás kamionja végig a helyszínen marad, amelyre bárki felmehet és fotókat készíthet.

A rendezvényen forró teával, forralt borral és zsíros kenyérrel vendégelik meg a látogatókat. A program ideje alatt kézműves vásár is várja az érdeklődőket.