Bár sokan kételkednek csak a padlásszigetelés jelentős hőmegtartó képességén, Farkas Gábor szerint egyáltalán nem elenyésző az energiamegtakarítás.

– Minél kisebb a hőveszteség, annál nagyobb az energiamegtakarítás. Ez nem csak a költségeket csökkenti, hanem a környezetet is védi. A szigeteletlen tetőn és födémen keresztül is 25 százalék hő is távozhat, így a szigetelés sokat segít a ház hőmegtartó képességén – emelte ki a szakember, aki több megyében is végez ilyen munkát.

Az elkészült munkát egyébként kötelezően minden tizedik épületet energetikai szempontból a hitelesítő szervezetnek helyszíni szemlével is ellenőriznie kell.